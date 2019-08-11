Экс-главу Госкомитета нацбезопасности вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД. Ранее в кыргызоязычных СМИ появилась информация о его задержании, но родственники Сегизбаева опровергли это.

Сегизбаева пригласили на допрос 13 августа, однако неизвестно, проходит он как свидетель или как обвиняемый.

Сегизбаев был в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в день штурма — он был ранен, получил травму бедра и госпитализирован.

Другие известные сторонники Атамбаева также были вызваны на допрос, некоторые из них задержаны. Например, заключен в СИЗО-1 до октября советник бывшего президента Фарид Ниязов — он был задержан по факту удержания в заложниках сотрудников спецназа.

Были допрошены — некоторые уже несколько раз — депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, официальные представители СДПК Кундуз Жолдубаева и Темирлан Султанбеков, редактор газеты «Ачык саясат» Назгуль Мамытова и ее супруг Фархад Борукеев. Также через допрос прошли члены семьи бывшего президента — его сын Сейитбек и родственник Нурбек Шаршенов.