Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов с семьей приехал 12 августа в Талас — на свою малую родину. Бабанова сопровождали депутаты парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоев, Мирлан Жеенчороев и экс-мэр Таласа Анарбек Кушубеков.

Политик вместе с женой и детьми посетил национальный комплекс «Манас-Ордо».

Бабанов вернулся в Кыргызстан 9 августа — около 200 сторонников встретили его в аэропорту «Манас».

Ранее Госкомитет нацбезопасности заявлял, что Бабанова задержат, если он вернется в Кыргызстан. Но этого не произошло. Он проходит обвиняемым по двум уголовным делам о «разжигании межнациональной вражды» и «приготовлении к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам». Второе дело власти пока приостановили.

Бабанов был главным конкурентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года.

После проигрыша Бабанова и победы Жээнбекова, на политика возбудили уголовные дела. Тогда Бабанов заявил, что уходит из политики, а вскоре покинул Кыргызстан.

В своем интервью в апреле 2019 года он заявил, что уехал из страны по договоренности с Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым. Последние обещали прекратить уголовные дела против него. Он смог вернуться в страну только после задержания Атамбаева, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ. Атамбаев и Жээнбеков полтора года находятся в ссоре.