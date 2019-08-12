«Когда домой?» Материнская молитва о возвращении

«Она сказала мне, что ее обманули, ее просто обманули и надежду вернуться домой похоронили. Но Бог, который нас создал, должен дать шанс — это моя надежда, надежда матери» — с грустью говорит Наргиза* в маленькой кухне, потолки которой покрыты тонким слоем сажи. На подоконнике стоит одинокий красный цветок — раньше женщина любила выращивать растения внутри квартиры и на придомовом участке, который теперь от отсутствия воды и ухода превратился в пустырь.

«У меня нет сил им заниматься, я уже ничего не хочу», — тихо говорит женщина, опустив голову. После случившегося с ее дочерью она зачахла и заметно постарела.

Наргиза аккуратно вытаскивает из конверта фотографию девушки с черными волосами и блестящими глазами — та позирует и улыбается в камеру. Это ее дочь Айжан*. Мама хранит именно эту фотографию, потому что на ней девушка счастлива — она недавно окончила консерваторию и начала гастролировать с концертами по стране. Исполнилась ее детская мечта — она пела на большой сцене.

Прошло несколько лет и Айжан вышла замуж, оставила гастроли и посвятила себя семье. Ее муж не разрешал девушке выступать на сцене перед незнакомыми людьми, потому что это противоречило его религии.

В последний раз Наргиза видела свою дочь в священный месяц Рамазан — она была одета с ног до головы в черную паранджу, на руках у нее монотонно сопел совсем еще крошечный сын. Тогда Айжан сказала матери, что едет в Турцию работать. А через год следователь с хмурым лицом, постучавшись в квартиру Наргизы, сообщил ей о том, что ее дочь в Сирии.

На Ближнем Востоке во время боевых действий муж Айжан осознал, что совершил ошибку и отказался воевать. За это его приговорили к смерти. После этого Айжан с маленькими детьми попала в лагерь для беженцев к женщинам из разных стран, оказавшихся в такой же ситуации.

Наргиза отбивала пороги всех госорганов, пытаясь вернуть дочь домой. Но ее только перенаправляли из одного кабинета в другой — все говорили, что решение должен принять президент, но, по его словам, вернувшиеся из Сирии кыргызстанцы «несут явную угрозу».

Тем не менее 5 августа бог Наргизы дал ей тот шанс, о котором она так долго его просила — правительство Кыргызстана приняло решение отправить на Ближний Восток рабочую группу, которая будет заниматься возвращением детей кыргызстанцев на родину.

А еще раньше инициативная группа под руководством активиста Кубанычбека Токтосунова заявила, что они готовы за свой счет вернуть в Кыргызстан из Сирии и Ирака 150 женщин и детей и помочь им с реабилитацией.

Это значит, что, возможно, скоро Наргиза сможет увидеть свою дочь и внуков.

Данный фильм был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание фильма является предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения Европейского Союза.

Авторы: Айдай Эркебаева, Арсений Мамашев, Даниль Усманов