Находящегося в коме начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова увезли на лечение в Москву. Об этом сообщил «Азаттыку» директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии Сабырбек Джумабеков.

По его словам, московские врачи будут прилагать усилия, чтобы вывести Курманкулова из комы.

11 августа консилиум решил перевести Курманкулова в московский Центр нейрохирургии. Сообщалось, что мужчина не нуждается в хирургическом вмешательстве, но нужно продолжать интенсивную терапию.

Курманкулов находится в коме с 7 августа — он получил травму головы от удара камнем во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он перенес трепанацию мозга и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме него в больницу попали еще 14 пострадавших при штурме, но Курманкулов был в наиболее тяжелом состоянии.

Также при штурме погиб заместитель командира Службы спецназначения ГКНБ Усенбек Ниязбеков. У него осталось шестеро детей.