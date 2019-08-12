В социальных сетях 11 августа распространилось видео, где мужчина избивает девушку на центральной улице города Ош. На видео запечатлено, как мужчина схватил девушку за волосы и избил ее. Также он толкнул ее, и девушка ударилась спиной о стену.

Автор видео просила мужчину прекратить избиение девушки, но он продолжал это делать.

«Байке, я это все на видео сняла. И это происходит у нас на Араванской. Какой-то мужчина избивает девушку. Может он ей и никто», — комментирует автор видео.

Пресс-секретарь Ошского ГУВД Замир Сыдыков подтвердил «Клоопу», что избиение девушки действительно произошло в центре Оша.

«Сейчас идет расследование по этому делу и устанавливается личность мужчины. Мы пока не можем дать правовую оценку, так как идет следствие», — сказал Сыдыков.

Автор: Зарина Маматжанова