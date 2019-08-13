Авария на железной дороге в Токмоке произошла 12 августа примерно в 22 часа. С рельсов сошли вагоны поезда стекольного завода. По информации госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу», в аварии никто не пострадал.

Замглавы «Кыргыз Темир Жолу» Русланбек Кадыркулов сообшил «АКИпрессу», что ехавший локомотив врезался в стоящие вагоны и сошел с рельсов.

«При маневровой работе тепловоз [стекольного завода] не смог удержать вагоны. В результате чего произошел сход вагонов», — сказал он.

В пресс-службе «Кыргыз темир жолу» сообщили, что бригада стекольного завода «Интергласс» нарушила инструкцию — в результате чего поезд потерял управление.

Железнодорожники станции Токмока направили поезд на путь с пустыми вагонами, чтобы остановить неуправляемый состав.

Движение поезда по маршруту Бишкек — Балыкчи был прервано из-за аварии, но сегодня восстановили движение.