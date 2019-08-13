Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыр дал интервью газете «Новые лица». «Клооп» подготовил пересказ интервью.

Штурм дома Атамбаева — спланированная провокация

7-8 августа я отдыхал на Иссык-Куле вместе с матерью. Узнал о событиях в Кой-Таше я в тот же день, когда новости об этом появились на новостных сайтах. Для нас это не первая форс-мажорная ситуация, в 2010 году была схожая ситуация. Атамбаевы — люди стойкие, отец учил нас не сдаваться, поэтому мы сохраняем присутствие духа. Я убежден, что это тщательно спланированная провокация, но спланировали ее в том плане, что она безалаберна, что она привела к максимальному количеству жертв, чтобы повесить их на отца.

Я узнал, что для принудительного привода свидетеля они должны были прийти в 5 утра, но когда они приехали в 8 вечера, здесь было максимальное число гражданских. Мой отец ровно на полчаса выходит во двор, когда сюда пускают женщин и детей. И именно в этот момент власти организуют штурм, это полнейший беспредел. Местом для начала штурма выбрали центральные ворота, и это означает, что гражданские лица, которые убегали, так или иначе столкнулись со спецназом. То есть, все наши сторонники, включая женщин и детей, стали заложниками ситуации.

Если бы они зашли с других ворот у дома, то в 5 утра никто бы их и не заметил. Людей здесь было гораздо меньше, чем раньше. Они выбрали место, которое спровоцирует конфликт. Ну и представьте себя на месте жителей Кой-Таша, чьи родственники здесь остались. Они пошли их выручать не столько ради Атамбаева, а сколько ради своих родных, оказавшихся в заложниках. Людей стравили.

Ну, и спецназовцев здесь было не больше 20 человек, именно штурмовой отряд. А позднее, на второй или третий день, ГКНБ сообщило о потере более 40 единиц огнестрельного оружия, то есть его было в 2 раза больше, чем бойцов. То есть, они хотели, чтобы наши сторонники заполучили оружие, но мой отец сразу же приказал отдать его обратно силовикам. Отца защищали сотрудники госохраны, и это невероятная ситуация, когда спецназ ГКНБ «Альфа» пошел штурмовать дом, когда его защищала госохрана. И получается, что стравили не только силовиков с народом, но и сотрудников ГКНБ с другими сотрудниками ГКНБ. Мне кажется, что сотрудники госохраны должны были сделать все возможное, чтобы защитить отца.