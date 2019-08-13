Начальник управления по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью генпрокуратуры Замир Бейшекеев заявил 13 августа, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева подозревают в ряде «особо тяжких преступлений»:

• «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов»;

• «Организация массовых беспорядков»;

• «Организация убийства»;

• «Организация покушения на убийство»;

• «Организация захвата заложников».

Спецслужбы задержали Атамбаева 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш, это случилось после неудачной попытки ареста бывшего президента 7 августа. Сторонники Атамбаева оттеснили силовиков из резиденции и, по версии следствия, взяли в заложники шестерых спецназовцев.

По данным властей, во время штурма дома Атамбаева пострадало 170 человек, из них 79 сотрудников правоохранительных органов. От огнестрельного ранения в сердце погиб заместитель командира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков, а глава Чуйского ГУВД Самат Курманкулов до сих находится в коме из-за ранения камнем в голову.

Атамбаева оставили под стражей до 26 августа по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Заключен под стражу также советник бывшего президента Фарид Ниязов — он был задержан по факту удержания в заложниках сотрудников спецназа. Другие известные сторонники Атамбаева также были вызваны на допрос.

Власти решились на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева стали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента.