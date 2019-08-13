Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев

Атамбаев хотел совершить госпереворот. Он рассчитывал, что следующим нашим шагом будет его принудительный привод. Из-за этого и держал рядом женщин и детей, а они в день могли получать по две-три тысячи сомов. В резиденции были камни вокруг ворот, покрытые травой. Атамбаев хотел крови. Кровь ему была нужна, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел.

Атамбаев знал о всех действиях МВД и ГКНБ. Это не была спецоперация, спецназ «Альфа» лишь прикрывал оперативников, которые должны были задержать Атамбаева. Спецназ обеспечивал защиту для оперативников, поэтому их было мало. Они должны были сделать коридор. Было разработано пять вариантов принудительного привода.

Нынешний вариант был самый реальный, самый оптимальный, так как о любых наших действиях — работе МВД и ГКНБ — сразу докладывалось в штаб Атамбаева. Потому что у Абдиля Сегизбаева [бывший глава ГКНБ и сторонник Атамбаева] есть источники среди бывших и нынешних сотрудников в органах. Также в этом был задействован и Улан Исраилов [занимал пост главы МВД при Атамбаеве]. Они сразу все докладывали Атамбаеву и получали за это деньги. Поэтому нам нужна была внезапность.

Многие наши коллеги говорили, что операция была бездарная, без прикрытия. Здесь любые действия спецназа за полчаса доходили до Атамбаева и в Кой-Таше сразу собирались люди — до 500 человек. В основном собирались дети, женщины и старики, потому что ему нужна была кровь. И получив кровь, обвинив в этом власть, он мог совершить госпереворот. Это был его умысел.

7 число мы выбрали, потому что в Балыкчы проходили учения силовиков, наш спецназ «Альфа» был там, но мы специально их вывезли оттуда в последний момент в Кой-Таш. Об этом знали четыре человека, в штабе Атамбаева об этом не знали.

Атамбаев готовился к захвату. Нам не открыли ворота и спецназ перепрыгнул через забор. Их сразу начали забрасывать камнями, как врагов. В это время Атамбаев убежал в свое логово, как заяц. Он был с двумя охранниками. Нашей задачей было не подпустить его к дому, но из-за того, что его сторонники бросали камни, он успел убежать.

Мало того, он сделал из своего дома бункер. Внутри были сделаны засады для снайперов. Все окна и двери были зарешечены. На месте обнаружили снайперскую винтовку Драгунова. Это серьезное оружие, которое стоит на вооружении у российских спецслужб. Мы нашли два цинковых ящика, в каждом из них было по 480 патронов. Он приготовил почти 1000 патронов, четыре-пять винтовок, пистолеты. Он готовился к этому. Мои ребята зашли, не применив оружия — ни один человек со стороны жителей и сторонников Атамбаева не пострадал и не получил ранения.

Атамбаев не выходил из своего дома, по ночам его охраняли до 70 человек, в день им платили от одной до трех тысяч сомов. Зачем Атамбаев начал убегать? Два оперработника могли спокойно вручить ему постановление, он бы почитал, сказал бы, что не пойдет. И мои ребята тихо-мирно отвезли бы его в следственное управление в качестве свидетеля. У него умысел был другой.