Азиз Батукаев. Фото: RFE / RL

Следственная служба МВД задержала адвоката криминального авторитета Азиза Батукаева Али Касымова. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

При этом в ведомстве не стали комментировать, когда задержали Касымова и по какому делу.

«По информации, требующей подтверждения, адвокат передавал деньги за освобождение криминального авторитета», — написало издание Kaktus.Media.

По делу об освобождение Батукаева уже арестовали ряд 18 человек — бывших и нынешних чиновников.Также силовики 8 августа задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в коррупции по этому делу.

Против Атамбаева дал показания фигурант этого дела — бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. После этих показаний его отпустили под домашний арест.

Освобождение Батукаева

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый лейкоз крови». Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Однако Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по ряду статей — среди них «Организация массовых беспорядков» и «Незаконное хранение оружия».

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева.