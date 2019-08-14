Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что ущерб от поджога машин и поселкового отделения милиции в селе Беш-Кунгей, недалеко от Кой-Таша, составил 2,1 млн сомов.

Также в ходе беспорядков в Бишкеке были повреждены 34 видеокамеры, 7 из которых камеры «Безопасного города». В Госкомитете информационных технологий и связи сообщили, что предварительный ущерб от разбитых камер составил более 4 млн сомов.

По данным мэрии Бишкека, с 7 по 9 августа муниципалитет выделил для помощи милиции 70 пассажирских автобусов — в 30 из них разбиты стекла и зеркала, а один автобус не подлежит ремонту.

«Предварительно восстановление автобусов обойдется в сумму порядка 2 млн сомов. Муниципалитет понес и косвенные убытки: ежедневная выручка снизилась на 100-120 тысяч сомов, 60 водителей временно остались без работы», — сообщили в мэрии.

Силовики 7 августа попытались задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его доме в Кой-Таше, но первая попытка провалилась. Сторонники Атамбаева оттеснили силовиков от дома.

Задержать Атамбаева удалось лишь 8 августа — его сторонники устроили погромы в близлежащих селах, а затем вышли на акцию протеста в центре Бишкека. Однако милиция разогнала протестующих, которые вели себя агрессивно и планировали использовать металлические трубы в качестве оружия. В результате милиция задержала 40 человек, пятерых из них водворили в СИЗО на два месяца за хулиганство.