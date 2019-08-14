Кундуз Жолдубаева

Заместитель главы СДПК и близкая соратница бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что Военная прокуратура начала обыск в ее доме в обед 14 августа.

Адвокат Жолдубаевой Замир Жоошев сообщил «Клоопу», что обыск законный. По его словам, следователи хотят изъять документы, связанные с делом Атамбаева.

«Они предполагают, что эти документы есть, но сами не знают какие документы [ищут]», — сказал адвокат.

Также Жолдубаева сообщила «Клоопу», что следователи МВД 9 августа произвели добровольный осмотр ее квартиры.

Кундуз Жолдубаева была вместе с Атамбаевым во время штурма его дома в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. После штурма ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о захвате спецназовцев в заложники.

Власти решили штурмовать дом Атамбаева после того, как он трижды отказался приходить на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Его подозревали в коррупции и милиция стала вызывать его на допросы после лишения его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Сейчас Атамбаев находится под арестом. Бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.