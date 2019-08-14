Самат Курманкулов

Сотрудники Ошского управления внутренних дел окажут финансовую помощь главе ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову, который пострадал во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Мы приняли решение оказать финансовую помощь семье полковника милиции Самату Курманкулову. Протокол составлен. Конечно, мы не хотим сказать, что ему никто не помогает. Мы подумали и пришли к выводу, что сейчас семья нуждается в поддержке», — сообщил «Клоопу» пресс-секретарь Ошского ГУВД Замир Сыдыков.

Курманкулов получил травму 7 августа, ему в голову попал камень. Он перенес трепанацию мозга и находится в коме на искусственной вентиляции легких.

Милиционера 12 августа перевели в Центр нейрохирургии в Москве для дальнейшего лечения.