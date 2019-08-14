Адвокат Сергей Слесарев сообщил «Клоопу», что Военная прокуратура предъявила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву подозрения еще по двум делам — о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и о владении зданием «Форума» через подставное лицо.

«Это были обвинения Жогорку Кенеша. На Атамбаева сейчас сыплются уведомления со всех сторон, хотя вопрос стоял о допросе в качестве свидетеля», — сказал Слесарев.

Парламент в июне выдвинул против Атамбаева шесть обвинений, среди которых была коррупция при модернизации бишкекской ТЭЦ и владение зданием «Форума». Позже генпрокуратура поддержала эти обвинения.

Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного сопротивления — в стычках милиции и сторонников Атамбаева пострадали 170 человек, а один погиб. После этого Атамбаеву предъявили подозрения в применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства, покушения, массовых беспорядков.