Усенбек Ниязбеков

Первым о задержании подозреваемого в убийстве замначальника службы спецназначения ГКНБ «Альфа» Усенбека Ниязбекова сообщило информагентство 24.kg со ссылкой на собственные источники.

«По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали», — сообщило 24.kg.

О задержании подозреваемого в убийстве Ниязбекова сообщило и Kaktus Media, сославшись на сотрудников силовых структур.

«По словам силовиков, Ниязбекова застрелили из автомата, с которым он приехал руководить операцией в Кой-Таше. Автомат у спецназовца отобрали сторонники Атамбаева», — сообщил Kaktus Media.

Журналистке «Клоопа» не удалось связаться с пресс-службой ГКНБ на момент публикации материала.

По версии ГКНБ, Ниязбекова убили, предположительно, из снайперской винтовки.

Усенбек Ниязбеков погиб ночью 7 августа, в первый день штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. От ранения его не спас даже бронежилет. У Ниязбекова осталось шестеро детей.