Что случилось?
Скандалы вокруг детской площадки «Слоники» и прилегающего к ней спортивного поля не утихают с 2017 года. Все это время местные жители пытаются защитить и «Слоников», ставших символом местной урбанистики, и спортплощадку от сноса. Строительная компания «Онурхан» хочет построить на этом месте жилой комплекс.
Детская площадка, на которой стоят бетонные фигурки животных — слонов, жирафа, крокодилов и бегемота — находится на пересечении улиц Айни и Душанбинской. Местные жители утверждают, что скульптурам уже более 45 лет — их установили еще в конце 1960-ых годов, когда велось строительство близлежащих домов.
Парк пришел в упадок вместе с развалом СССР — за ним перестали ухаживать и его разрушили вандалы. В таком удручающем состоянии «Слоники» были до 2015 года, пока за его реставрацию не взялся фонд «Городские инициативы». Активисты обновили парк, и он вновь стал местом притяжения для детей и их родителей.
Так продолжалось до 2017 года, пока строительная компания «Онурхан» не объявила о планах построить жилой комплекс на месте «Слоников». Это вызвало недовольство местных жителей, но застройщики утверждали, что парк и детская площадка останутся нетронутыми.
В январе 2017 года Албек Ибраимов, который тогда был мэром Бишкека, пообещал, что «Слоников» не снесут и не застроят, однако спустя несколько недель на территорию площадки приехала стройтехника и рабочие начали рыть котлован.
С тех пор между жителями и строительными компаниями шли судебные разбирательства. Это привело к тому, что 7 июня этого года между сотрудниками охранной фирмы, которую наняла стройкомпания, и местными жителями произошел конфликт, в котором пострадали несколько человек.
Жители не верят стройкомпании
Жители близлежащих домов утверждают, что планируемое строительство — «незаконно». По их словам, у документов, которые показывают представители компании, «нет печатей» или это «какие-то копии с одной подписью».
«Стройкомпания привлекает охрану, [они] спилилили ворота, скамейку и 57 деревьев [вокруг площадки], порвали сетку […] [По рабочему проекту стройка должна быть] на пересечении улиц Токтоналиева — Джаманбаева, а наша площадка находится на Токтоналиева— Айни», — рассказал «Клоопу» один из местных жителей.
Его поддерживают и другие жильцы. Домком одного из прилежащих домов Дина Актемирова заявила, что они жители писали заявления в прокуратуру на действия стройкомпании, но в суде «их как третью сторону не приняли».
«Судья сказала, что мы не заинтересованная сторона. Хотя по нашим заявлениям был подан этот иск […] Наши дети — их тут несколько тысяч со всего района — имеют право на свободное и здоровое детство. Это место принадлежит всем жителям района», — сказала она.
7 августа конфликт между жителями и стройкомпанией достиг своего пика — жильцы снесли забор, окружающий спортивную площадку. При этом у них началась словесная перепалка и драка с охранниками агентства «Аякс», которых наняла строительная компания.
Одна из участниц инцидента рассказала «Клоопу», что охранники применили физическую силу в отношении некоторых женщин, которые пытались отстоять территорию стройплощадки.
Мэрия заступилась за горожан
Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова заявила «Клоопу», что городские власти всецело выступают за интересы жителей Душанбинки и Айни и поддерживают их желание сохранить «Слоников».
Она также назвала действия стройкомпании «незаконными». По ее словам, представили фирмы «оперируют документами за 2006 год и за 2016 год», которые уже устарели.
«Действия застройщика незаконны. У них нет на руках красной книги, они начинают в обход получать экспертизу и вносят [здание] в реестр застраиваемых объектов. Каким-то образом, они обошли муниципалитет и при помощи ряда государственных органов пытаются построить [здание]», — заявила она.
В качестве примера Алмамбетова привела документ об архитектурно-планировочных условиях (АПУ), который нужно получить в первую очередь, чтобы начать строительство.
По словам Алмамбетовой, компания «Онурхан» действительно получала АПУ в 2016 году, однако срок действия этого документа составляет всего два года, и в 2018 году представители компании его не продлевали.
Представители мэрии Бишкека 6 августа обратились в прокуратуру и потребовали правовой оценки ситуации вокруг планов по застройке территории «Слоников» и спортплощадки.
Также городские власти планируют обратиться и в ГКНБ из-за «нарушения законодательства рядом государственных органов».
«Мы официальным письмом уведомили прокуратуру. Также мы передадим документы в антикоррупционную службу ГКНБ», — заявила Алмамбетова.
Стройкомпания не намерена отказываться от возведения дома
Юрист «Онурхана» Александр Мощин заявил «Клоопу», что «компания получила участок открыто и законно» в 2006 году. По его словам, у него есть документы от мэрии о выдачи участка в аренду на 49 лет.
«Мы доказали законность наших действий через судебные органы […] Мэрия может занимать определенную позицию, они сейчас как флюгер. Я не могу понять, почему они это делают», — заявил он.
Еще один сотрудник «Онурхана», которого назвали ответственным за стройку, Улан Шамшидинов заявил, что строительство здания продолжится несмотря ни на что.
Он также заявил, что после постройки дома появится новая спортплощадка — там будут футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Он добавил, что после этого площадку сдадут на баланс мэрии.
«[Новый] дом будет на площадке. Это развитие города и инфраструктуры. Будем доказывать, будем строить. Чтоб получить одну бумагу, мы через что только не прошли. Закон на нашей стороне. Будем строить», — заявил Шамшидинов.
Жителей не успокоили его слова. Они пообещали обратиться к президенту Сооронбаю Жээнбекову, чтобы он вмешался в ситуацию вокруг «Слоников» и разрешил конфликт с застройщиком.