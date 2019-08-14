Детская площадка, на которой стоят бетонные фигурки животных — слонов, жирафа, крокодилов и бегемота — находится на пересечении улиц Айни и Душанбинской. Местные жители утверждают, что скульптурам уже более 45 лет — их установили еще в конце 1960-ых годов, когда велось строительство близлежащих домов.

Одна из скульптур. Фото: Kloop.kg

Парк пришел в упадок вместе с развалом СССР — за ним перестали ухаживать и его разрушили вандалы. В таком удручающем состоянии «Слоники» были до 2015 года, пока за его реставрацию не взялся фонд «Городские инициативы». Активисты обновили парк, и он вновь стал местом притяжения для детей и их родителей.

Так продолжалось до 2017 года, пока строительная компания «Онурхан» не объявила о планах построить жилой комплекс на месте «Слоников». Это вызвало недовольство местных жителей, но застройщики утверждали, что парк и детская площадка останутся нетронутыми.

В январе 2017 года Албек Ибраимов, который тогда был мэром Бишкека, пообещал, что «Слоников» не снесут и не застроят, однако спустя несколько недель на территорию площадки приехала стройтехника и рабочие начали рыть котлован.

С тех пор между жителями и строительными компаниями шли судебные разбирательства. Это привело к тому, что 7 июня этого года между сотрудниками охранной фирмы, которую наняла стройкомпания, и местными жителями произошел конфликт, в котором пострадали несколько человек.