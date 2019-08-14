Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что задержан один из «активных» участников событий 7 и 8 августа. Тогда силовики проводили штурм дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, а его сторонники оказывали им сопротивление.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что задержан подозреваемый в убийстве замкомандира спецотряда «Альфа» Усенбека Ниязбекова. Однако МВД заявило, что «показания о причастности задержанного к убийству проверяются».

Кроме того, МВД назвало недостоверной информацию о том, что Ниязбеков застрелен из своего же автомата.

«По всему изъятому огнестрельному оружию назначены трасологические и баллистические экспертизы. Результаты экспертиз еще не готовы», —говорится в сообщении ведомства.

Ниязбекова застрелили 7 августа во время первого неудачного штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Атамбаева сдался лишь 8 августа .

После задержания Атамбаева его сторонники устроили беспорядки на площади «Ала-Тоо». В результате задержали 40 человек, пять из которых оставили под стражей на 2 месяца за «Хулиганство».