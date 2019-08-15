Икрамидин Айткулов, адвокат экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова сообщил «Клоопу», что военная прокуратура провела обыск в квартире его подзащитного 14 августа.

«Вчера после допроса провели обыск, искали то, что якобы ему передал Алмазбек Атамбаев. Ничего там не нашли, но изъяли небольшую сумму денег — 2000 долларов. При этом изъяли даже мелкие купюры. Также изъяли трое подарочных часов. Одни часы были подарены Асанову МВД России. Они ничего не могут доказать», — сказал адвокат.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация, что Атамбаев якобы передал Асанову розовый пакет с деньгами и документами. Однако Асанов опроверг эту информацию.

По мнению Айткулова, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сам злоупотребил должностным положением, проведя расследование против Асанова.

«Мы будем оспаривать заключение служебного расследования. В действиях Джунушалиева есть состав преступления, он злоупотреблял служебным положением, потому что нарушил порядок расследования», — заявил адвокат.

Бывшего замминистра вызвали на допрос 14 августа по делу о злоупотреблении должностным положением.

По версии генпрокуратуры, Асанов «игнорировал требования и указания» министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Также он «принимал самовольные решения» и «скрыл улики и документы от органов следствия».

Увольнение Асанова

Асанова уволили 13 августа по предложению главы МВД за «предательство интересов кыргызской милиции». В министерстве заявили, что Асанов занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым. На пост замминистра МВД назначили Памирбека Асанова.

По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились.

Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру.

Сам Асанов заявил, что не согласен с обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг.

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