Курсан Асанов у Первомайского райсуда вечером 27 августа. Фото: Kaktus Media

Первомайский райсуд Бишкека вечером 27 августа приговорил бывшего замглавы МВД Курсана Асанова к домашнему аресту до 13 октября.

Сам Асанов заявил, что не согласен с судебным решением. Он выразил надежду на справедливое расследование и добавил, что верит силовикам, потому что сам недавно работал с ними.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько в его деле заинтересован глава МВД Кашкар Джунушалиев, Асанов заявил, что «оставляет все на его совести».

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил 13 августа Курсана Асанова с поста замминистра внутренних дел по представлению Джунушалиева. В МВД провели служебное расследование в отношении Асанова и заявили, что он занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым, когда тот оборонялся от силовиков во время штурма его дома в Кой-Таше 7 и 8 августа.

По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились. Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру. На пост замминистра назначили Памирбека Асанова.

Позже Асанов заявил, что не согласен со своим увольнением. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг.