Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов сообщил в своем фейсбуке, что его подзащитного вернули в следственный изолятор, несмотря на «тяжелое состояние».

«Остается констатировать зависимость медицинских заключений от влияния спецслужб. Именно под влиянием спецслужб, больные люди делаются “здоровыми”, а здоровые люди делаются “смертельно больными”», — написал Токтакунова.

В Госкомитет нацбезопасности заявили «Клоопу», что Исакова вернули в СИЗО, потому что его состояние улучшилось.

«Состояние у него стабильное. Он находится под наблюдением врачей. До этого три раза был проведен консилиум и по итогам консилиума, было принято решение вернуть его в СИЗО ГКНБ», — сказали в пресс-службе.

Исаков попал в больницу 16 августа — тогда ему резко стало плохо. Позже врачи сообщили, что у Исакова пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению и головным болям. Консилиум врачей опроверг инсульт у бывшего премьер-министра, хотя изначально озвучивалась и такая версия ухудшения состояния Исакова.

Бывший премьер-министр находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года. Исакову предъявили обвинения в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.

Соавтор: Евгения Михайлиди.