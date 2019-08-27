Фото: Марат Уралиев, Kaktus Media. Дом в микрорайоне Джал-23.

Генпрокуратура сообщила 23 августа, что сняла арест с 20 единиц имущества, которые упоминались в списке по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Арест снят с многоквартирного жилого дома в микрорайоне Джал-23, с 18 квартир этого же дома, а также с Объединения юридических лиц «Ассоциация телерадиоорганизаций».

Всего арест был наложен на 135 единиц движимого и недвижимого имущества. Тогда Генпрокуратура заявляла, что все эти объекты принадлежат Атамбаеву и его близким родственникам.

Сразу после обнародования списка арестованного имущества жильцы многоквартирного дома в Джале сообщили, что купили свои квартиры еще в 1996 году и будут добиваться снятия ареста.

Также представители «Ассоциация Телерадиоорганизаций» заявили, что их имущество было арестовано по ошибке. По словам одного из представителей объединения, это могло произойти, потому что телеканал «Апрель» один из учредителей ассоциации.

Сейчас Генпрокуратура поручила оперативным подразделениям ГКНБ и МВД отыскать и установить другие объекты недвижимого имущества и иных «незаконно нажитых материальных благ» бывшего президента и его близких родственников.

Алмазбека Атамбаева задержали после двухдневного штурма его резиденции 7 и 8 августа. Тогда погиб один спецназовец и пострадали 170 человек.

Власти решились на применение силы после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос в милицию по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

После ареста Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции по шести делам, которые парламент рассматривал, чтобы лишить бывшего президента неприкосновенности. Также ему вручили подозрение в совершении «тяжких преступлений», таких как «Организация убийства», «Организация захвата заложников» и «Организация массовых беспорядков».

Все это произошло на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и его бывшим соратником президентом Сооронбаем Жээнбековым.