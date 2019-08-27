Пресс-служба Министерства транспорта и дорог сообщила том, отрезок объездной дороги в Чуйской области может стать платным.

По словам министра транспорта Жаната Бейшенова, что платной предлагается сделать отрезок в 73 км от пересечения с улицей Курманжан Датка (бывшая Алма-Атинская) до села Чым-Коргон. Сколько будет стоить проезд по это дороге пока неизвестно.

Он заявил, что в начале 2020 года начнется работа по подготовке технико-экономического обоснования пилотного проекта.

Кроме того, проект закона предполагает, что платными могут стать и дороги общего пользования, которые имеют альтернативные пути. Протяженность альтернативного пути не должна превышать длину платной дороги более чем в два раза.

Проект документа внесен на рассмотрение Аппарата правительства.