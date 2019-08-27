Центризбирком заявил, что экс-депутат Омурбек Текебаев не сможет вернуться в парламент этого созыва, даже если его полностью оправдают.

Зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов сказал «Клоопу», что в законе не предусмотрена процедура возврата мандата депутатам. Текебаев лишился своего мандата после того, как суды признали его виновным.

«Но он сможет баллотироваться в Жогорку Кенеш в 2020 году. Будет ли он баллотироваться зависит от решений судебных органов», — сказал Бекматов.

Верховный суд отменил обвинительный приговор Текебаева 21 августа и вернул его дело на пересмотр в районный суд.

Текебаев продолжает находится в колонии, несмотря на отмену приговора. Его адвокат Талайгуль Токтакунова заявила, что заседание по мере пресечения Текебаева пройдет 29 августа.

«Мы просим выпустить его под подписку о невыезде. Для этого имеются законные основания — он отсидел более половины срока наказания. К тому же никогда не сбегал, всегда приходил в суд и с первого дня говорил о своей невиновности», — сказала она.

Суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2017 году. Взамен на взятку Текебаев якобы должен был предоставить Маевскому доступ к управлению сотовым госоператором «Мегаком».

Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов. Обоих приговорили к 8 годам с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Политик активно выступал против инициатив Атамбаева — он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

Сторонники и юристы Текебаева несколько раз безуспешно обращались в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. В мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева на фоне конфликта действующего президента Сооронбая Жээнбекова с Атамбаевым.