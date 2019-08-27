Военная прокуратура вызвала на допрос двух сотрудников ГКНБ, которые защищали бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш 7 и 8 августа. Эти сотрудники ГКНБ входили в состав госорханы, которая полагается бывшему президенту по закону.

Адвокат одного из телохранителей Замир Жоошев сообщил, что его подзащитного вызвали на очную ставку — его показания отличаются от версии сослуживца.

«Есть опасения, что им предъявят обвинение в захвате заложников», — сказал Жоошев.

Издание Kaktus Media сообщило со ссылкой на собственные источники в Военной прокуратуре, что действиям телохранителей из 9-й службы ГКНБ будет дана юридическая оценка.

«По мнению прокурорских сотрудников, работники 9-й службы ГКНБ, охранявшие Атамбаева, должны были, увидев спецназ «Альфа», бросить объект [Атамбаева] и передать его им», — цитирует издание своего источника.

По словам источника, сотрудники отряда «Альфа» «не представлялись никому и действовали жестко», поэтому охранявший Атамбаева силовики продолжили выполнять свои обязанности.

«Согласно уставу, телохранители обязаны были увести объект в безопасное место и защищать его. К тому же ГКНБ не отзывало их от охраны Атамбаева. И если бы они бросили его, то их могли привлечь к уголовной ответственности за невыполнение функциональных обязанностей», — пояснил источник.

В самой Военной прокуратуре журналистам «Клоопа» не стали комментировать вызов на допрос и предложили отправить официальный запрос.

Атамбаева задержали во время штурма его резиденции, который проходил 7 и 8 августа. Тогда погиб спецназовец и пострадали 170 человек.

После задержания Атамбаеву предъявили подозрения по делам о коррупции, которые рассматривали парламентарии, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Также его подозревают по таким статьям, как «Организация убийства», «Организация массовых беспорядков», «Организация захвата заложников» и так далее.