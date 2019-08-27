Фото: «Турмуш».

В селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области готовятся к похоронам Дастана Садыр уулу — сына осужденного экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Похороны пройдут 28 августа в 11:00.

Государственная служба исполнения наказаний 27 августа отпустила Жапарова на похороны к сыну.



Дастан Садыр уулу попал в аварию в ночь на 22 августа в селе Кок-Жар. «Он, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением и столкнулся с “Тойотой”. […] От удара Дастан отскочил и ударился об “Лексус 330”», — говорится в сообщении патрульной милиции.

Врачи боролись за жизнь сына Жапарова четыре дня, но он скончался не приходя в сознание.

Суд признал Жапарова виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2017 году. Тогда его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову.

Позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.