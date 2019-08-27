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Государственная служба исполнения наказаний разрешила осужденному экс-депутату Садыру Жапарову поехать на похороны сына.

«Исходя из принципов гуманизма, которое должно проявляться в деятельности органов уголовно-исполнительной системы, в ГСИН принято решение о положительном ответе на заявление представителей Жапарова. Он получит возможность проводить сына в последний путь» — сообщила пресс-секретарь ГСИН.

Сын Жапарова Дастан Садыр уулу попал в аварию в ночь на 22 августа в селе Кок-Жар.

«Он, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением и столкнулся с “Тойотой”. […] От удара Дастан отскочил и ударился об “Лексус 330”», — говорится в сообщении ГУОБДД.

Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но он скончался не приходя в сознание. Похороны состоятся 28 августа в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 2017 году суд признал Жапарова виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Тогда его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову.

Позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.