Сообщество «Беспредел.kg» 8 августа распространило запись с голосом неизвестной женщины, на которой слышно следующие слова: «А вы будете ждать, пока он придет в город и вас всех разграбит? Вы его не можете пристрелить, собаку эту?»

Запись длится в течение 7 секунд, и из нее невозможно точно обозначить ни собеседников, ни контекст происходящего.

Однако сообщество «Беспредел.kg» полагает, что голос может принадлежать главе музея Изобразительных искусств Мире Джангарачевой, которая обращается к экс-заместителю главы МВД Курсану Асанову в период штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

При этом голоса самого Асанова на записи не слышно, а сам бывший президент в контексте разговора не упоминается.

Штурм дома Атамбаева произошел 7-8 августа в селе Кой-Таш, недалеко от Бишкека. Во время операции погиб один спецназовец, пострадали 170 человек.

СДПК призывает изучить запись

Социал-демократическая партия Кыргызстана обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести экспертизу телефонного разговора и возбудить уголовное дело, если подтвердится, что запись подлинная.

«Иначе общественное мнение о том, что власти хотели физически уничтожить Атамбаева будут укрепляться, а факт увольнения Курсана Асанова, не согласившегося с доводами Миры Джангарачевой, будут тому ярким подтверждением», — говорится в заявлении СДПК.

Партия обвинила Джангарачеву в «подстрекательстве к убийству и призывах к насилию» и заявила, что ее поведение «неприемлемо для госслужащего», который призван «укреплять нравственный потенциал населения».

«Мы понимаем, что Мира Джангарачева […] испытывает к Атамбаеву особую неприязнь, как к главному борцу с семейно-клановыми методами управления государства», — заявили в СДПК.

Джангарачева: Эта запись — фейк

Сама Джангарачева назвала запись «фейком», а обвинения в свой адрес — «грязными играми проплаченных политтехнологов».

Она потребовала прекратить делать фото- и видеомонтаж и заявила, что в противном случае подаст в суд на сторонников Атамбаева, которые за этим стоят.

В своем обращении она упомянула директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова, советника бывшего президента Фарида Ниязова и бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

«Пусть публикуют, что хотят. Пару дней подожду, а потом подам в суд. Я не знакома с Курсаном Асановым, знаю его только со стороны», — сказала Джангарачева в интервью «Азаттыку».