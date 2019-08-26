О гибели сына бывшего депутата информагентству 24.kg сообщил адвокат Жапарова Шерабидин Токтосунов.

По его словам, 27-летний Дастан попал в аварию, возвращаясь с Иссык-Куля в ночь на 22 августа. «Он скончался, не приходя в сознание. Отцу еще не докладывали», — добавил юрист.

Адвокат собирается обратиться в Госслужбу исполнения наказаний (ГСИН), чтобы Жапарова отпустили на похороны сына.

В пресс-службе ГСИН «Клоопу» сообщили, что они еще не получали запроса от защитника Жапарова.

«По закону предусмотрено [временное] освобождение. Но рассматриваются все нюансы — статья осужденного и где он отбывает [наказание]. Срок, на который его могут отпустить, зависит от расстояния, где [пройдут похороны]», — сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

В 2017 году суд признал Жапарова виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Тогда его приговорили к 11,5 годам колонии, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову.

Позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.

Соавтор: Айзирек Иманалиева