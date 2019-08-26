Министерство внутренних дел сообщило, что недавно назначенный на должность замглавы ведомства Памир Асанов приходится сватом бывшему замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову.

В МВД «Клоопу» сказали, что никакого конфликта интересов из-за назначения родственника Матраимовых на должность замглавы министерства нет.

«Никто не может упрекнуть Асанова в не профессионализме, у него богатый послужной список. Он начинал службу курсантом, а потом [стал] следователем […] Поэтому сватовство Памира Асанова и Фариды Матраимовой [сестры Матраимова] мы считаем никак не политизированным событием», — добавили в МВД.

В ведомстве заявили, что до свадьбы детей, Асановы и Матраимовы «совершенно друг друга не знали».

«Их родственные отношения начались еще давно. А теперь, когда Памир Асанов стал заместителем министра внутренних дел, многие почему-то поднимают этот вопрос», — добавили представители МВД.

Памира Асанова назначили на должность замглавы МВД 13 августа. Он пришел на эту должность вместо Курсана Асанова, которого уволили через несколько дней после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее свое родство с Матраимовыми подтвердил и глава финразведки Кыргызстана Гуламжан Анарбаев — он также является сватом. Его сестра замужем за одним из братьев Матраимовых.

Почему это важно?

Райымбек Матраимов и его родственники — одна из самых обсуждаемых семей в Кыргызстане. Кроме того, Матраимовых считают одной из самых влиятельных и богатых семей в стране.

Брат Райымбека — Искендер Матраимов — депутат парламента и он входит в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Еще один брат Матраимовых — Ислам — долгое время работал в финполиции и ушел из нее после того, как это ведомство начало проверку имущества семьи Матраимовых.

Двое других братьев Матраимовых — Тилек и Руслан — работают в Ошской области. Первый возглавляет Кара-Суйский район, откуда родом семья Матраимовых, а второй управляет семейным благотворительным фондом «Исмаил ата».

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за деятельности Матраимовых. Позже, когда их конфликт вышел в публичное пространство, Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми.

Соавтор: Рустам Халимов