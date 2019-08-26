Пресс-служба МВД сообщила, что политолога Валентина Богатырева допросили 24 августа. По данным ведомства, Богатырев проходит по делу об организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в статусе свидетеля.

В МВД также отметили, что Богатырев подписал подписку о неразглашении.

Богатырев руководит аналитическим центром «Перспектива». Его компания оказывала консалтинговые услуги трем бывшим президентам — Аскару Акаеву, Курманбеку Бакиеву и Алмазбеку Атамбаеву.

Вместе с Атамбаевым в 2013 году он реализовывал проект по подготовке «новой элиты» страны, создав Национальный корпус развития. Штаб проекта располагался в офисе Атамбаева в здании «Форума».

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Тогда погиб один спецназовец, пострадали 170 человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился в подозреваемого.

Сейчас бывшему президенту предъявили обвинения в коррупции по шести различным эпизодам, которые обсуждал парламент при лишении Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Также его подозревают в организации убийства, организации захвата заложников и массовых беспорядков.