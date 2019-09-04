Бишкекский городской суд 4 сентября признал задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева законным. Об этом его адвокат Сергей Слесарев сообщил журналистам.

По его словам, суд отказал адвокатам в обжаловании ареста Атамбаева и незаконности его задержания.

«Собственно, мы и не рассчитывали на другое. Мы видели, каким образом проходит слушание — было назначено в Бишкекском горсуде, провели по факту в ГКНБ», — приводит слова Слесарева информагентство 24.kg.

Он добавил, что бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей.

«[Атамбаев] против беззакония, так как его не имели права арестовывать […] Он протестует против нарушения конституции, законов, его прав и интересов», — сказал адвокат.

По его словам, во время судебного заседания нарушили правовые нормы, потому что оно прошло в закрытом режиме.

«Наши доводы абсолютно не учтены по жалобе об аресте Атамбаева до 26 октября. Не даны ответы, суд просто указал, что жалоба оставлена без удовлетворения», — сказал Слесарев.

Атамбаева арестовали в результате спецоперации, проводившейся в первой половине августа. Сейчас он находится под следствием по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией. Бывшего президента поместили под арест до 26 октября.