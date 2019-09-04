Журналисты издания Kaktus Media со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов вышел из состояния комы.

«Курманкулову стало лучше. Пока он не говорит, но уже откликается и реагирует на все движения», — приводит издание слова источника.

Однако в пресс-службе ГУВД Чуйской области отказались комментировать эту информацию. В министерстве здравоохранения также не подтвердили улучшение состояния здоровья пострадавшего милиционера.

Курманкулов получил тяжелое ранение головы 7 августа во время первого штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Он впал в кому, а врачи сделали ему две операции. 12 августа Курманкулова перевезли на лечение в Москву.