Военная прокуратура заявила, что сын бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Мухаммед-Али был соучастником в «незаконной передаче документов» сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В связи с этим его объявили в розыск.



По версии следователей, 8 августа Курсан Асанов вынес из дома Атамбаева вещественные доказательства и документы и «организовал их незаконную передачу».



Следователи считают, что Курсану Асанову помог его телохранитель Дамирбек Пайзылда уулу, который передал все эти предметы Мухаммед-Али Асанову. Именно сын Асанова, по версии следствия, должен был передать документы и вещественные доказательства сторонникам Атамбаева.



Асанову 27 августа предъявили подозрение в «Злоупотреблении должностным положением», суд оставил его под домашним арестом.



Сына Асанова объявили в розыск, так как он, по мнению следствия, был соучастником этого преступления. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



По подозрению в соучастии в незаконной передаче документов сторонникам Атамбаева задержан телохранитель Асанова Пайзылда уулу Дамирбек и привлечен к уголовной ответственности.



Увольнение Асанова



Асанова уволили 13 августа по предложению главы МВД за «предательство интересов кыргызской милиции». В министерстве заявили, что Асанов занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым 8 августа. На пост замминистра МВД назначили Памирбека Асанова.



По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились.



Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру.



Позже появилась информация, что Асанов вынес из дома Атамбаева розовый пакет. Следователи провели у него обыск и, по словам адвоката, искали в доме Асанова деньги и документы, которые он якобы вынес из дома бывшего президента.



Сам Асанов заявил, что не согласен с обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг. Обвинения в получении взятки он также опровергает.