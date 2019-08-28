Министерство здравоохранения сообщило, что состояние главы ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова по-прежнему «тяжелое», но он уже «реагирует на внешние раздражители».

«По словам врачей, намечается положительная динамика. Восстанавливаются самостоятельное дыхание и неврологические признаки, он реагирует на внешние раздражители», — заявили в ведомстве.

Курманкулова ранили в голову камнем во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7 августа.

Он перенес трепанацию черепа и находится в коме. Милиционера 12 августа перевели в Центр нейрохирургии в Москве.