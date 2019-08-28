Директор «Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия» Нурлан Койчубаков заявил в интервью «Клоопу», что с сентября будет запущена система безналичной оплаты за проезд «Тулпар».

По его словам, безналичную оплату введут в тестовом режиме по двум транспортным линиям — в автобусе №8 и троллейбусе №14.

«Проезд будет стоить так же 8 сомов. Люди будут платить через банковскую карточку, через телефон или использовать проездную карту», — заявил Койчубаков.

Внедрить систему «Тулпар» во всех троллейбусах и автобусах планируется к концу 2019 года.

На первом этапе горожане смогут оплачивать проезд только транспортной картой «Тулпар». Позже планируется внедрить оплату бесконтактными банковскими картами и через специальное мобильное приложение.

«Будет очень много точек распространения карт — остановки, специализированные точки, где сим-карты продают. Купить карту можно будет и у самих водителей. Баланс можно будет пополнить через терминал», — добавил Койчубаков.

Реализовывает проект швейцарская компания “BPC”. По словам Койчубакова, компания вложила свои средства, чтобы осуществить проект. Она будет получать прибыль с оплаты за проезд в 49 тыйынов с каждого пассажира.

Представитель “BPC” Арсен Кондахчан в интервью «Клоопу» заявил, что компания уже потратила более 700 тысяч долларов. Систему безналичной оплаты будет обслуживать сама компания.