Директор телеканала Алтынбек Жумаев сообщил «Азаттыку», что имущество было арестовано в рамках дела бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Канал закрыли еще 16 августа. Сейчас мы не работаем. Лицензия на вещание имеет отношение к “Форуму” и к Атамбаеву, но имущество канала никакого отношения к Атамбаеву не имеет», — сказал Жумаев.

Руководство «7 канала» пытается возобновить его деятельность. Главный офис телеканала базируется в Оше, но он вещал на всю страну.

Также под арестом находится имущество телеканала «Апрель» и акционерного общества «Медиафорум».

Генпрокуратура сообщила об аресте имущества Атамбаева и его близких родственников 16 августа. В списке, опубликованном главным надзорным органом, значилось 135 единиц движимого и недвижимого имущества.

Позже генпрокуратура заявила о снятии ареста с 20 единиц имущества. Оказалось, что оно не принадлежало бывшем президенту. В ведомстве заявили, что список имущества бывшего президента уточняется.

Атамбаева подозревают в коррупции и других тяжких преступлениях.