Военная прокуратура вызвала на допрос телохранителей бывшего президента Алмазбека Атамбаева, чтобы дать юридическую оценку их действиям. Они защищали Атамбаева во время штурма его дома 7 и 8 августа.

Телохранители являются сотрудниками ГКНБ и входили в состав госохраны, которая полагается бывшему президенту по закону.

«Следователь Военной прокуратуры проводит мероприятия, которые направлены на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств и действий телохранителей Атамбаева в ходе указанных событий, возможной их причастности к тем или иным преступным действиям», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Ранее адвокат одного из телохранителей Замир Жоошев выразил опасение, что им «предъявят обвинение в захвате заложников».

Однако генпрокуратура заявила, что доводы Жоошева «не соответствует действительности и направлены на создание в обществе нездорового резонанса и негативного общественного мнения».

В ведомстве назвали аргументы адвоката «сугубо частным теоретическим мнением».

«Все следственные действия, как мог убедиться сам адвокат Жоошев, лично присутствующий на них, проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства и соблюдением норм профессиональной этики работников органов прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Атамбаева задержали во время штурма его резиденции, который проходил 7 и 8 августа. Тогда погиб спецназовец и пострадали 170 человек.

После задержания Атамбаеву предъявили подозрения по делам о коррупции, которые рассматривали парламентарии, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Также его подозревают по таким статьям, как «Организация убийства», «Организация массовых беспорядков», «Организация захвата заложников» и так далее.