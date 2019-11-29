Бывшего президента Атамбаева принудительно доставили в суд

Алмазбек Атамбаев в суде Фото: Адиль Турдукулов

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что его подзащитного принудительно конвоем доставили в Первомайский суд.

Первомайский райсуд сообщил, что на заседании рассматривается дело не только против Атамбаева, но и против экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой, профессора Абдухалима Раимжанова и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.

Все они проходят обвиняемыми по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Суд проходит под грифом «секретно» и следующее заседание назначено на 6 декабря.

Ранее Атамбаев отказывался приходить на предварительные слушания и покидать свою камеру СИЗО Госкомитета Нацбезопасности. Поэтому его доставили принудительно.

Это не первый случай, когда ГКНБ принудительно доставляет подсудимых в здание суда. В конце сентября силовики насильно доставили в суд бывшего премьера Сапара Исакова — он обвиняемый по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

В результате в начале августа силовики силой задержали Атамбаева — он сдался после двух дней сопротивления в собственном доме в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один боец спецназа. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.