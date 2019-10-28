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Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев заявил в интервью «Клоопу», что его подзащитного принудительно доставили в суд. Однако он отказался выходить из конвойной комнаты. Исаков — обвиняемый в деле о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

По словам Жоошева, Исаков вынужден был поехать в здание суда 28 октября, потому что опасался применения силы со стороны сотрудников ГКНБ.

«Была угроза, что если он не будет подчиняться требованием ГКНБ, будет применена сила, и он пошел в суд», — сообщил адвокат.

Как заявил Жоошев, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, постановление о принудительном приводе должно исполняться только судебными приставами, а не сотрудниками Госкомитета нацбезопасности.

«Судебные приставы не имеют доступа к камерам СИЗО, то есть никто не должен был принудительно доставлять Исакова. Было допущено нарушение законодательства», — заявил Жоошев.

Суд продолжился без Исакова и судья утвердила новый порядок допроса свидетелей без участия Сапара Исакова.

Исаков 24 октября отказался приходить в суд и давать показания так как до сих пор не опрошены два эксперта, которые давали заключение, что стоимость модернизации ТЭЦ была завышена. Сторона защиты считает показания этих свидетелей ключевыми.

Суд по модернизации ТЭЦ

На заседании Свердловского райсуда 10 апреля прокуроры зачитали обвинение в адрес обвиняемых по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

На скамье подсудимых экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший глава «Нацэнергохолдинга» Айбек Калиев и другие.

По версии следствия, в 2010 году Исаков, работая в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), участвовал в выборе инвестора для модернизации ТЭЦ Бишкека. Тогда выбирали из двух предложений — модернизация за $150 млн от Всемирного банка и за $200 млн от китайской компании TBEA. После ликвидации ЦАРИИ переговоры по проекту модернизации были заморожены.

Следствие считает, что в 2013 году Исаков, перейдя на работу в администрацию президента, «со своими сообщниками» добился заключения невыгодного для Кыргызстана контракта с TBEA на $386 млн.

Сам Исаков не признает себя виновным.