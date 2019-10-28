Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков выиграл суд против издания Kyrgyztoday. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека. Теперь редакция должна выплатить Келдибекову 30 тысяч сомов и опровергнуть свою статью о нем.

В декабре 2018 года политик подал иск на 1 млн сомов на Kyrgyztoday. Келдибеков хотел получить опровержение двух материалов, в которых говорилось, что он стал фигурантом дел о коррупции.

Само издание тогда заявило, что в материалах они рассказывали только о том, что власти обвиняли Келдибекова в коррупции, а затем он попал под арест. «То что Келдибеков был задержан из-за коррупции знают все», — заявили Kyrgyztoday.

В 2015 году против Келдибекова действительно были выдвинуты обвинения по двум статьям. Политика обвинили в коррупции, когда он возглавлял Соцфонд и Налоговую службу.

Второе обвинение за злоупотребление должностным положением было выдвинуто из-за того, что будучи спикером парламента Келдибеков незаконно открыл спецпредставительство Жогорку Кенеша в Москве.

Сам Келдибеков отрицал все обвинения и заявлял, что дела против него имеют политическую подоплеку. В 2015 году суд снял с Келдибекова обвинения в коррупции, но обязал выплатить штраф в 3 млн сомов за злоупотребление должностным положением. Позже размер штрафа увеличили до 10 млн — эти деньги Келдибеков выплатил в 2017 году.

Келдибеков против СМИ

В январе 2018 года Келдибеков тоже подал иск против главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева, чтобы защиты чести и достоинства». Тогда суд обязал газету выплатить политику 2 млн сомов, однако в 2019 году он отказался от 1 млн из суммы.

Также в 2018 году Келдибеков вместе с Азимбеком Бекназаровым и Кенешбеком Дуйшебаевым подал иски на экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканал «Апрель». Суд отклонил заявление из-за недостатка документов, но в январе политики подали на Атамбаева и «Апрель» повторные иски.