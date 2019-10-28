Вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлан Амантуров сообщил о примерной дате подачи отопления в дома горожан — 1 ноября. Об этом он заявил на заседании штаба по проведению осенне-зимнего периода.
«Распоряжение еще не готово, но примерная дата — 1 ноября. Сначала отопление подадут социальным объектам, а затем горожанам», — сказал Амантуров.
Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил Амантурову подготовить заседание штаба и начать подавать тепло в дома горожан.
В мэрии отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, скоро ожидается похолодание.
По правилам, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.