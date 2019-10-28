Пресс-служба правительства распространила сообщение о том, что информация о подорожании муки в два раза не соответствует действительности. Ранее о подорожании муки в два раза заявляла депутатка парламента Айнура Алтыбаева. Также на подорожание жаловались предприниматели с юга страны.

Однако правительство признает, что цены на муку все же повысились. По данным пресс-службы, в среднем по стране стоимость килограмма муки первого сорта выросла с 23,7 сомов до 28,1 по сравнению с октябрем 2018 года. Стоимость муки второго сорта выросла с 17,7 до 20,3 сомов.

В пресс-службе также привели стоимость 50 килограммов разных сортов муки по регионам Кыргызстана.

«Приведенный анализ цен свидетельствует о том, что информация о двукратном увеличении розничной цены на муку не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров заявил на заседании правительства, что мука входит в перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное госрегулирование.

«Вмешательство со стороны государства допустимо только в том случае, если стоимость товара в течение 30 дней выросла более чем на 20%. Цены же на муку по стране за последний месяц выросли на 3,5%, в отдельных районах зафиксирован рост цен на 17%», — сказал Шухрат Сабиров.