Замглавы Кабинета министров Бакыт Торобаев 19 сентября провел заседание по вопросам продовольственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По информации Кабмина, Торобаев встретился с руководителями госорганов, ассоциациями мукомолов и нефтетрейдеров, обсудив рост цен на казахстанскую муку и возможный рост цен на топливо.

Торобаев на заседании заявил, что в Кыргызстане нет дефицита пшеницы, а рост цен коснулся только муки, которую поставляют из Казахстана.

В Кабмине сообщили, что основной причиной роста цен на казахстанскую муки в Кыргызстане стала сезонная загруженность железных путей, по которым зерно завозят из Казахстана в Кыргызстан.



«Если мы заметим, что ажиотаж связан с реальным дефицитом пшеницы, Фонд государственных материальных резервов разбронирует необходимое количество пшеницы для мукомольных предприятий. В Госматрезерве в достаточном количестве продукты первой необходимости, такие как: подсолнечное масло, мука, сахар. Мы сможем обеспечить продовольственную безопасность страны минимум на пять месяцев», — сказал Торобаев.

По итогам встречи Торобаев поручил провести сезонные сельхозярмарки, отслеживать цены на социально-значимые продукты питания и рассмотреть возможность увеличения размера индикативного баланса на ГСМ.



Он также поручил Ассоциации мукомолов и Ассоциации нефтетрейдеров своевременно предоставлять заявки на ГСМ и пшеницу для бесперебойных поставок продукции в Кыргызстан.

20 сентября Минсельхоз Кыргызстана предложил ввести временный запрет на вывоз муки и зерна и продовольственной пшеницы на полгода, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильность цен на рынке. Вывоз пшеницы предлагают запретить в страны, которые не являются членами ЕАЭС.

Вопрос о подорожании муки поднимался и на заседании профильного комитета парламента 19 сентября. Тогда депутат Жусупбек Коргонбай уулу заявил о росте цен на хлеб.



Замглавы Службы антимонопольного регулирования Айбек Мамыралиев пояснил, что казахстанская мука выросла в цене из-за сокращения поставок продукта из соседней страны. Он сообщил, что в связи с этим принимаются меры.

Кыргызстан зависим от импорта муки и пшеницы, и в основном закупает их у Казахстана и России.