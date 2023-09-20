На заседании 20 сентября депутаты Жогорку Кенеша не смогли создать комиссию по изучению законности задержания лидера оппозиционной фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова.



На заседании выступила однопартийка Мадумарова Гуля Кожокулова. Она отметила, что при задержании депутатов, в большинстве случаев, создавалась комиссия и призвала коллег поддержать этот вопрос.



Сначала в состав комиссии вошли шесть человек: Жанар Акаев (фракция «Альянс»), Султанбай Айжигитов («Ыйман Нуру»), Шараптакан Мажитова («Ынтымак»), Жалолидин Нурбаев («Элдик»), Айсара Абдибаева («Ишеним») и Гуля Кожокулова («Бүтүн Кыргызстан»).

Однако депутатская группа «Мекенчил» и фракция «Ата-Журт Кыргызстан» не стали выдвигать своих депутатов в состав комиссии.



Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев сообщил, что для создания нужно семь человек и предложил переходить к другому вопросу.



Но с инициативой войти в комиссию выступил депутат Дастан Бекешев. И вопрос о создании комиссии выставили на голосование, но это предложение поддержали всего 40 депутатов, а 11 выступили против.

Сыдыгалиев сообщил, что вопрос не прошел и для создания комиссии необходимо собрать 46 голосов.



Задержание Мадумарова

Лидера фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Суд водворил его в СИЗО ГКНБ до 24 октября.

Дело политика связано с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. В тот год Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө.

В июне 2023 года Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности по представлению генпрокурора. Тогда Мадумарова обвиняли в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

Ранее Мадумаров неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.



Фото на главной: Токтосун Шамбетов / «Азаттык».