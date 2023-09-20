В МИД России выступили с заявлением «в связи с обострившейся взаимной риторикой» между Кыргызстаном и Таджикистаном из-за пограничных вопросов.



Как отметили в ведомстве, Москва «внимательно следит за развитием ситуации».

В заявлении подчеркивается, что Кыргызстан и Таджикистан являются «стратегическими партнерами и союзниками» России и Москва «заинтересована в преодолении разногласий и недопущении трений между государствами-участниками ОДКБ в целях обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе».



Отмечается, что Москва готова к оказанию любого приемлемого для своих партнеров содействия, но она исходит из того, что «все имеющиеся противоречия должны решаться в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами».

«Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы», — говорится в заявлении.



15 сентября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что власти Таджикистана по-прежнему выдвигают территориальные претензии Кыргызстану. Он заявил, что это обстоятельство препятствует переговорам и, что Кыргызстан также предъявит территориальные претензии соседней стране на основании обнаруженных исторических документов, если Душанбе не откажется от своих претензий.

Это заявление вызвало широкий резонанс.

Уже на следующий день посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдылдаева пригласили в МИД РТ. В заявлении ведомства говорилось, что «подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».



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Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных районах Баткенской и Ошской областей.

После двух масштабных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 годах отношения между Душанбе и Бишкеком остаются холодными. Границы между странами закрыты с апреля 2021 года.



Последний крупный конфликт на границе произошел ровно год назад. 14-17 сентября 2022 года боестолкновения велись по всему периметру госграницы в Баткенской области. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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