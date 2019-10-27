Экс-премьер-министр Сапар Исаков отказался выходить из камеры и участвовать в заседании суда. По информации «Азаттыка», судья Свердловского райсуда Инара Гилязеддинова постановила, что в случае повторного отказа политика будут принудительно приводить на заседание суда.

Ранее адвокат Исакова говорил, что принудительный привод его клиента незаконен.

«Доставить Сапара Исакова принудительно в суд невозможно. Это грубое нарушение норм УПК и его прав, как подследственного, находящегося под стражей в СИЗО ГКНБ», — говорил Нурбек Токтакунов.

Исаков игнорировал заседание по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков не хотел участвовать в суде из-за того, что по его делу не допрашивают некоторых свидетелей.

При этом следствие для этого дела получило показания приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева. Показания дали экс-глава Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексей Елисеев и бывший председатель правления ОАО «Дастан», он же экс-финансовый директор ОАО «Электрические станции» и ОАО «Северэлектро» Алексей Ширшов.

Следствие утверждает, что показания бывших чиновников, бежавших из Кыргызстана, уместны. Их допросили из-за того, что Елисеев работал в ЦАРИИ вместе с Сапаром Исаковым и еще одним фигурантом дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека — Айбеком Калиевым.

До Исакова в суд отказывался приходить и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Тогда Первомайский суд сообщил, что принудительный привод бывшего президента невозможен. Атамбаев не явился на суд о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева и угрожал голодовкой в случае принудительного привода.