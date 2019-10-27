Политактивистка Ширин Айтматова и ее антикоррупционное движение «Умут 2020» выпустили очередное видео — о «библиотечном деле» депутата Каната Исаева, главы партии «Кыргызстан».

Политактивистка напомнила о продаже исторически важной библиотеки в городе Токмак, из-за которой против Исаева в свое время возбудили уголовное дело. Видео было посвящено токмакчанке Сабире Турусбековой, которая боролась за сохранение первой кыргызской библиотеки. По словам Айтматовой, женщина после давления на нее властей, возбуждения уголовного дела пережила два инсульта и умерла.

Уголовные дела Исаева

Здание государственной библиотеки в городе Токмак было продано в 2010 году, когда Канат Исаев занимал должность мэра этого города. Библиотека с земельным участком в 500 квадратных метров была продана в частные владения за 572 тысячи сомов.

В том же году против Исаева возбудили уголовное дело, но Чуйская областная прокуратура его потеряла.

Уже в 2017 году дело восстановили — но из-за оппозиционности Исаева дело начинает выглядеть, как политическое. Следствие утверждало, что рыночная стоимость библиотеки на 2010 год составляла более 1 млн сомов.

«Библиотечное дело» было приобщено к другому уголовному делу, возбужденному против Исаева в 2011 году — следствие утверждало, что в бытность мэром Исаев провел фиктивный тендер на постройку автостанции в Токмоке и таким образом нанес ущерб государству на сумму более миллиона сомов. Исаев свою вину по этим делам отрицал.

А во время президентской гонки Исаева обвинили в попытке захвата власти и задержали. Хотя уже летом 2018 года с Исаева сняли обвинения, возбужденные за его действия в бытность мэром Токмака.

Статью «Коррупция» в деле Исаева о незаконной передаче муниципальной земли переквалифицировали в статью «Злоупотребление должностными полномочиями», по которой срок давности преступления уже истек.

Всего в заключении Исаев пробыл 10 месяцев и был выпущен под домашний арест. А весной 2019 года дело о попытке захвата власти приостановили, и уже в сентябре 2019 Исаев вернулся на прежнюю должность — возглавил партию «Кыргызстан».