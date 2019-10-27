Пока улица Киевская — улица с очень сильным движением.

Обновлено в 14:00.

Вице-мэр Мирлан Амантур уулу сообщил о том, что улица Киевская частично может стать пешеходной.

К реализации плана власти приступят через 1-2 года. Сообщается, что к этому времени закончат реконструкцию улицы Туголбай-Ата, которую власти ремонтируют и пробивают через жилые дома и гаражи.

Если план реализуют, Киевская в отрезке от проспекта Мира до улицы Ибраимова станет пешеходной и будет оснащена велодорожками. Также пешеходной может стать улица Шопокова в отрезке от улицы Киевской до Фрунзе.

О проекте с пешеходными улицами говорили еще в 2018 году, когда «Бишкекглавархитектура» готовила презентацию.

Идея сделать центр Бишкека пешеходным не раз озвучивалась урбанистами и некоторыми политиками — например, депутатом Дастаном Бекешевым. Он предлагал сделать пешеходными от улицы Абдрахманова до проспекта Мира несколько улиц (пробно) — Боконбаева, Токтогула или Московскую.

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, возглавляя муниципалитет говорил о том, что можно сделать пешеходной западную часть проспекта Эркиндик.

Власти Бишкека также не раз обещали горожанам велодорожки, и даже частично воплотили на юге и в центре города. Правда велодорожки в центре Бишкека не безопасны для велосипедистов из-за отсутствия ограждений, которые помешали бы автомобилистам занимать пространство.