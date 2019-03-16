Улица имени Туголбая-Ата параллельна улице Льва Толстого, правда намного короче — начинается на пересечении с Орозбекова в районе Образовательного фонда молодежи, а заканчивается, едва пересекая улицу Ибраимова.

Пересекая Ибраимова Туголбай-Ата утыкается в автомойку

Но по плану реконструкции дорог, который осуществляется за средства китайского гранта, улицу Туголбай Ата отремонтируют и продлят на 0,8 км — от улицы Ибраимова до улицы Торокула Атматова.

Ширина дороги должна быть 14 метров, по семь на каждую проезжую часть, а каждый из тротуаров займет 2,25 метра — для этого властям придется снести стоящие на пути постройки и срубить около 130 деревьев.

По информации мэрии, под снос должны пойти гаражи, гостиницы, сауны и жилые дома — всего около 18 зданий.

Улица Торокула Айтматова находится за рекой Аламедин, и властям придется построить мост. Власти надеются, что Туголбай Ата разгрузит городской автотрафик.

У властей уже есть опыт расширения и продления бишкекских улиц со строительством моста. Так с помощью моста улицу Токтоналиева продлили до Медерова, фактически соединив с улицей Каракульской — ради ее расширения власти хотели вырубить часть деревьев в Ботаническом саду. Во время расширения Токтоналиева власти вырубили 143 дерева — жители улицы выходили протестовать против вырубки.

Из-за ремонта дорог власти уже вырубили более 3000 деревьев, и ради реконструкции улиц в рамках освоения китайского гранта будут будут вырублены сотни других деревьев и кустарников.

В ближайшие два года власти намерены отремонтировать 60 улиц в Бишкеке (иногда это разные отрезки одной дороги). По большей части это небольшие участки пути меньше километра, самый большой участок — в 2,8 км — это улица Жайыл-Баатыра в жилмассиве Арча-Бешик. Эту улицу начнут ремонтировать уже в марте.