Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная», а власти двух стран продолжают переговоры. Конфликт между кыргызстанцами и таджикистанцами начался 13 марта — рассказываем, что об этом сообщали ведомства двух стран.

Погранслужба Кыргызстана утверждает, что на кыргызско-таджикской границе больше нет скопления людей, и пока делегации двух стран проводят переговоры, правоохранительные органы ведут профилактические беседы с местным населением.

Конфликт начался 13 марта из-за строительства дороги. Были ранены три кыргызстанца. Таджикистан сообщил о двух своих убитых гражданах.

13 марта

Перекрытая дорога в Баткен. Фото: Гулгакы Мамасалиева / Facebook

Конфликт начался днем 13 марта между кыргызстанцами и жителями таджикского анклава Ворух. Причина в строительстве дороги «Аксай —Тамдык» — ее строят с 2013 года, за это время трасса стала причиной более 10 конфликтов.

Глава таджикского села Тожикон заявил, что жители анклава Ворух перекрыли дорогу требуя остановить строительство трассы до окончания демаркации кыргызско-таджикской границы.

Кроме того жители Воруха боялись, что построив дорогу кыргызстанцы возьмут под контроль верховье реки Исфары и оставят их без воды. В прошлом году фонд Ага-Хана строил для жителей Воруха водопровод, но строительство было остановлено из-за кыргызско-таджикских конфликтов. Вода часто становится причиной распрей в этом регионе.

По словам жителя кыргызского села Аксай Алибека Сабирова, таджикистанцы взяли в заложники пять кыргызстанцев, из-за чего на приграничную территорию пришли около ста человек.

Жители двух стран начали закидывать друг-друга камнями, после в ход пошло и оружие. Погранслужба Кыргызстана сообщила о раненом кыргызстанце, а Таджикистан — об 11 раненых и одном убитом таджикистанце. Также были сожжены дом в кыргызском Ортобозе и мельница и склад в таджикском Чорхуке.

Состояние кыргызстанца было тяжелым — у него было огнестрельное ранение груди, он находился на искусственной вентиляции легких.

Погибший житель села Ходжаи Аъло Хусейн Хакимов умер от огнестрельного ранения. 43-летний мужчина работал учителем. Позднее, по информации «Озоди», соболезнования семье погибшего принес президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

14 марта

14 марта конфликт между жителями двух стран продолжился, несмотря на попытки властей все урегулировать. В Таш-Тушмуке были сожжены дом, машина «Ауди» и прицеп, принадлежавшие кыргызстанцу. По информации кыргызской погранслужбы, граждане Таджикистана не пропустили пожарников к месту тушения.

Кыргызкой милиции пришлось перекрыть дорогу «Ош-Исфана» в селе Кок-Таш, где собрались местные жители. Из-за этого в заторе на трассе встали около ста машин, в том числе и грузовых. В тот же день в Баткенскую область выехал кыргызский вице-премьер-министр Жениш Раззаков.

Фото: фейсбук Гульгакы Мамасалиевой

Женщин и детей из приграничного села Аксай эвакуировали в Лейлекский район и разместили в местной школе.

По информации Погранслужбы Таджикистана, в 15 часов жители кыргызского Ак-Сая и таджикского Воруха снова начали забрасывать друг друга камнями. Таджикистан утверждает, что жители и пограничники Кыргызстана начали стрелять, в результате чего погиб таджикистанец Расулиддин Тешаев, а 16-летний Ансориддин Хайдаров получил ранение руки.

Также пограничники соседей сообщили, что кыргызстанцы пробрались в дом жителей Воруха и избили там женщину и мужчину. Всего 14 марта пострадали 18 таджикистанцев.

Кыргызстан же сообщил об еще одном раненом. Им стал аксайский милиционер, которого ранили в ногу на собрании между жителями двух стран. Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова сообщила журналистам «Клоопа», что стреляли сотрудники таджикских силовых структур.

Погранслужба Таджикистана официально обвинила Кыргызстан в конфликте. Кроме того, таджикские власти назвали виновником стычек между жителями кыргызстанку Розу Усарову (глава кыргызского села Көк-Таш Разия Осорова), которая «хотела захватить» земельный участок. Это не первые претензии таджикских властей главе села, в 2017 они обвиняли ее в том, что она «принуждала» граждан приграничного таджикского села получать кыргызское гражданство.

15 марта

15 марта стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан создали совместную следственную группу, которая должна изучить конфликт. Переговоры между странами проводили в Аксае, а жители были временно перевезены в Баткен.

Главы МВД Таджикистана и Кыргызстана Рамазон Рахимзода и Кашкар Джунушалиев. Фото: Озоди

Также власти Кыргызстана сообщили о третьем раненом кыргызстанце, получившим огнестрел в лопатку. Состояние всех раненых кыргызстанцев на 16 марта стабильное.

Дороги Ош-Исфана и Исфара-Ворух закрыты. Погранслужбы проводили с местными жителями профилактические беседы, властями было принято решение о совместном патруле в зоне конфликта. Кроме того, власти двух стран сообщили, что виновники инцидента будут наказаны.

На 16 марта продолжается второй раунд переговоров между странами.

Конфликты на границе

На кыргызско-таджикской границе много спорных участков, государства все еще не пришли к окончательной демаркации территории. Эти споры идут с момента распада СССР — страны все еще не могут договориться, по каким картам стоит определять границы.

Конфликты на приграничных территориях просиходят часто — по самым разным причинам.

Так в мае 2018 года таджикские пограничники въехали в село Сада в Баткенской области Кыргызстана и стали проверять документы у местных жителей. Баткенцы вызвали милицию, а таджикской погранслужбе пришлось извиниться за своих сотрудников — пограничники перепутали территорию.

Летом того-же года пограничники Кыргызстана задержали таджикских военных, которые пришли на несогласованный участок границы и поссорились с местными жителями из-за стихийной торговли.

Ежегодно становится известно о стычках местных жителей, забрасывании камнями, перестрелках, временных закрытиях пропускных пунктов.

Часто конфликты длятся несколько дней — для урегулирования споров приходится вмешиваться властям и правоохранительным органам обеих стран.

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